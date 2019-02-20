Арнор Сигурдссон: "Игроки ЦСКА готовы к возобновлению сезона"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что игроки армейского клуба готовы к возобновлению сезона. 19-летний исландец добавил, что дубль в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1) придаст ему уверенности.

- Мы провели хорошую игру, отличились трижды, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. -Это очень важно - забивать. К сожалению, пропустили один в ответ. Но победа - это всегда хорошо, мы довольны. Для меня было важно оформить дубль. Это добавляет уверенности в себе.

Думаю, мы набрали хорошую форму. Много работали, считаю, что мы готовы к возобновлению сезона. Я его с нетерпением жду, и все ребята тоже.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 15 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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