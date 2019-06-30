Ари - в атаке "Краснодара" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против "Ростова". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Синицын, Спайич, Мартынович, Скопинцев, Петров, Фьолусон, Олссон, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
Запасные: Сафонов (В), Ивашин, Голубев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Камболов, Вилена, Халназаров, Сперцян, Игнатьев.
⚡ Стартовый состав на #КраснодарРостов 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 июня 2019 г.
В запасе у «горожан»: Сафонов (В), Ивашин, Голубев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Камболов, Вилена, Халназаров, Сперцян, Игнатьев. #КубокПариМатчПремьер #Сборы #БыкиНаСборах pic.twitter.com/4UyyXAXV7J
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