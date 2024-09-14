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Сегодня, 06:47

Ари: «Федун и Галицкий — большие молодцы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари, который сейчас является президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе», сравнил Леонида Федуна и Сергея Галицкого.

«Я теперь как президент команды понимаю, что это сложно. Нужно оставить много денег, чтобы сделать хорошую команду с качественной инфраструктурой. Так что Федун и Галицкий — большие молодцы.

Вот Галицкий сделал очень большой проект, где есть прекрасный стадион и много полей, плюс еще парк. Федун тоже многое здесь сделал, а на это ушло много времени. Я видел, как на месте стадиона «Спартака» было вообще все другое. Здесь все поменялось. Есть рядом квартиры — это очень круто. Так что я уже начинаю скучать и хочу здесь остаться», — цитирует Sport24 Ари.

Источник: Sport24
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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