Ари рассказал об интересе «Форталезы» и о предложениях из Европы

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что им интересуется бразильский клуб «Форталеза». При этом он отметил, что не собирается пока возвращаться в Бразилию. Также он сказал, что им интересуются европейские клубы.

— Да, «Форталеза» интересовалась. Некоторые из наших общих друзей связывались со мной, они прощупывают почву, — цитирует Ари Globo Esporte. — Я рад, потому что эта команда раскрыла меня. Возможно, в будущем мы сможем работать вместе, кто знает? Но сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей команде. Я сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Я всегда давал понять, что я испытываю огромную привязанность к «Форталезе» за то, что здесь я раскрылся. Но я не хочу ничего планировать сейчас. У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в «Краснодаре», и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в России есть лимит на легионеров. Я не хочу думать об этом сейчас.

34-летний российский форвард в текущем сезоне провел 20 матчей за «Краснодар» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.