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Ари признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре по мнению болельщиков

11:17
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Официальный сайт «Краснодара» сообщает, что нападающий Ари признан лучшим игроком «быков» в сентябре по итогам голосования среди фанатов. За 33-летнего бразильца с российским паспортом получил 37,92 процентов голосов.

В сентябре Ари забил три гола и отдал две голевые передачи за «Краснодар».

Третье место по итогам опроса занял голкипер Матвей Сафонов (11,9 процентов голосов). На второй строчке — защитник Сергей Петров (12,15 процентов болельщиков).

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Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=135676

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