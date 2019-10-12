Ари признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре по мнению болельщиков

Официальный сайт «Краснодара» сообщает, что нападающий Ари признан лучшим игроком «быков» в сентябре по итогам голосования среди фанатов. За 33-летнего бразильца с российским паспортом получил 37,92 процентов голосов.

В сентябре Ари забил три гола и отдал две голевые передачи за «Краснодар».

Третье место по итогам опроса занял голкипер Матвей Сафонов (11,9 процентов голосов). На второй строчке — защитник Сергей Петров (12,15 процентов болельщиков).