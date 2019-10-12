Ари признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре по мнению болельщиков
Официальный сайт «Краснодара» сообщает, что нападающий Ари признан лучшим игроком «быков» в сентябре по итогам голосования среди фанатов. За 33-летнего бразильца с российским паспортом получил 37,92 процентов голосов.
В сентябре Ари забил три гола и отдал две голевые передачи за «Краснодар».
Третье место по итогам опроса занял голкипер Матвей Сафонов (11,9 процентов голосов). На второй строчке — защитник Сергей Петров (12,15 процентов болельщиков).
? Ари становится лучшим футболистом сентября в составе «Краснодара»! ? ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 12, 2019
Так решили болельщики, отдавшие свои голоса за форварда в опросе на официальном сайте клуба ??
Второе место у Сергея Петрова. Третий — Матвей Сафонов.https://t.co/7S1MrMsoFR
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Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=135676