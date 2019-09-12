Ари: «Кража часов сильно задела меня, как будто украли сердце»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал кражу у него 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

— Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце, — цитирует ТАСС Ари. — Сотрудники полиции начали работать быстро — спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за «Краснодар», другие — за чемпионство в «Локомотиве».

Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их.

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

У футболиста «Краснодара» украли часы на 23 миллиона рублей