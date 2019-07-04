Аргентинский нападающий "Спартака" Понсе собирается учить русский язык

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе заявил, что собирается начать учить русский язык. 22-летний аргентинец присоединился к красно-белым 21 июня.

- Уже поставили себе цель на сезон? Может, хотите забить определенное количество голов?

- Постараюсь забить как можно больше, сделаю все зависящее от себя, чтобы помочь команде.

- Традиционный вопрос для иностранца: собираетесь учить русский язык?

- Конечно, да. Клуб поверил в меня. Я постараюсь выучить хотя бы минимум, чтобы понимать и отвечать самому. Надеюсь, скоро смогу общаться с вами без переводчика. (Дмитрий Зеленов)

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