Арбитры РПЛ сдали тест по правилам игры на сборе в Кратово
09:17
8 сентября судьи и ассистенты судей РФС, работающие на матчах Тинькофф РПЛ, собрались на учебно-тренировочной базе в Кратово для прохождения двухдневного сбора, сообщает официальный сайт РФС.
В первый день арбитры провели физическую тренировку на поле, сдали теоретический тест по правилам игры, а также провели теоретическое занятие в аудитории.
Сегодня судьи сдадут тест по физической подготовке.
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