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Арбитры РПЛ сдали тест по правилам игры на сборе в Кратово

09:17
Арбитры РПЛ сдали тесты по правилам игры. Фото РФС
Арбитры РПЛ сдали тесты по правилам игры. Фото РФС

8 сентября судьи и ассистенты судей РФС, работающие на матчах Тинькофф РПЛ, собрались на учебно-тренировочной базе в Кратово для прохождения двухдневного сбора, сообщает официальный сайт РФС.

В первый день арбитры провели физическую тренировку на поле, сдали теоретический тест по правилам игры, а также провели теоретическое занятие в аудитории.

Сегодня судьи сдадут тест по физической подготовке.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212235

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