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Арбитр Вилков стал футбольным чиновником

09:56
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судья российской премьер-лиги Михаил Вилков на отчетно-выборной конференции единогласным решением избран новым президентом федерации футбола Нижнего Новгорода. В состав исполкома федерации вместе с ним вошли бывшие арбитры Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также сын известного нижегородского судьи Игоря Егорова — Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.

Ранее в этом году президентом федерации футбола Мордовии стал друг Вилкова — экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. (Александр Бобров)

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