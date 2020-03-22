Арбитр Вилков стал футбольным чиновником

Судья российской премьер-лиги Михаил Вилков на отчетно-выборной конференции единогласным решением избран новым президентом федерации футбола Нижнего Новгорода. В состав исполкома федерации вместе с ним вошли бывшие арбитры Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также сын известного нижегородского судьи Игоря Егорова — Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.

Ранее в этом году президентом федерации футбола Мордовии стал друг Вилкова — экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. (Александр Бобров)