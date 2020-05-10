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Арбитр Сергей Карасев похвастался своим первым и пока последним велосипедом

14:06
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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Российский арбитр Сергей Карасев опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он с велосипедом. К записи также прикреплено видео, где Карасев катается на велосипеде.

«Мой первый и пока единственный велик, — написал арбитр. — «Кама» 1986 года рождения, подарили родители на день рождения в первом классе. Не седлал его более 25 лет. Кто тоже гонял на таком, ставьте лайк».

40-летний Сергей Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CAANNMBo_qT/

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