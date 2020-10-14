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Арбитр матча «Сочи» — «Ростов» Турбин временно отстранен от работы в РПЛ

15:35
Евгений Турбин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Турбин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр матча 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2) Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах Тинькофф РПЛ.

— Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ, — приводит «РИА Новости» слова Хачатурянца. — У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» — «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ.

В матче «Сочи» — «Ростов» Турбин показал 9 желтых и 1 красную карточку футболистам гостей. Также, по окончании встречи судья удалил главного тренера ростовчан Валерия Карпина после разговора со специалистом.

Сочи — Ростов

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201014/futbol-1579769849.html

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