Арбитр Казарцев вернулся, на очереди Еськов? Скоро он будет сдавать тесты

По данным «СЭ», 21 октября в Санкт-Петербурге и 28 октября в Москве две группы арбитров, мужчины и женщины, будут сдавать тесты ФИФА. Сделано это, чтобы проверить всех судей, которые будут заявлены от России в так называемый лист ФИФА — в число тех, кого в 2021 году допустят к обслуживанию международных матчей.

В Санкт-Петербурге побегут Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Егор Болховитин, Валерий Данченко и Роман Усачев.

Всех остальных ждут в Москве. Исключения сделают для заболевших Сергея Карасева и Владимира Москалева, а также Александры Пономаревой, Сабины Валиевой, Яны Елеференко, Екатерины Козыревой и Екатерины Черновой.

В московском списке столичный рефери Алексей Еськов, который на время фактически остался вне судейства. Произошло это после известного матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2), когда заговорили о пожизненном отстранении и арбитра Василия Казарцева, и его видеоассистента Еськова. В августе оба прошли проверку на детекторе лжи. В сентябре петербуржцу стали давать назначения (сначала в первой лиге), а вот будущее москвича выглядело туманным.

Теперь же можно говорить о прояснении. Если Еськову нужно сдавать тесты, значит, его снова планируют предложить от России в список судей ФИФА. Значит, он, как и Казарцев, вернется к работе. (Александр Бобров)