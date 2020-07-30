Араторе вернулся в «Урал»
14:56
Полузащитник Марко Араторе вернулся в расположение «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Сезон-2019/20 29-летний швейцарец провел в «Лугано» на правах аренды. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 30 матчах за команду.
?К нашей команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провел в швейцарском «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами. pic.twitter.com/g3PI8ISvgK— ФК Урал (@FCURAL) July 30, 2020
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