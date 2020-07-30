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Араторе вернулся в «Урал»

14:56
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Полузащитник Марко Араторе вернулся в расположение «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Сезон-2019/20 29-летний швейцарец провел в «Лугано» на правах аренды. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 30 матчах за команду.

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