Аппаев покинул «Тамбов»
15:14
«Тамбов» и нападающий Хызыр Аппаев расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.
Аппаев стал игроком «Тамбова» перед стартом сезона 2018/2019. В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 13 игр, в которых отметился одной голевой передачей.
Всего же за «Тамбов» игрок провел 49 матчей, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.
Футбольный клуб «Тамбов» и нападающий Хызыр Аппаев расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 8, 2020
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Благодарим игрока за вклад в успехи команды, яркие голы, победные эмоции и желаем ему новых свершений в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/FU460MSFRW
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