Аппаев покинул «Тамбов»

«Тамбов» и нападающий Хызыр Аппаев расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

Аппаев стал игроком «Тамбова» перед стартом сезона 2018/2019. В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 13 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Всего же за «Тамбов» игрок провел 49 матчей, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.