Легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в комитете РФС по выявлению договорных матчей и общении с экс-президентом РФС Николаем Толстых.

— Когда вы возглавляли совет по договорным матчам, какие игры вызвали наибольшие сомнения?

— Сначала поступил сигнал от Тукманова, президента «Торпедо». Назвал несколько фамилий — игроков своей команды, которых подозревал в сдаче матча «Спартаку» из Нальчика. Стали разбираться. В нашем комитете было четыре группы. Первая — профессионалы. Бубнов, Ловчев, Эштреков и Тарханов. Вторая — судьи во главе с Левитиным и Эрзимановым. Третья — я, Бубнов, как мой заместитель, Рогачев, юрист РФС и человек из ФСБ. Кто в четвертой, знаете?

— Теряемся в догадках.

— Адвокаты! Зазвал их, наученный печальным опытом в комитете по этике.

— Вы и туда входили?

— Да. При Алу Алханове. В матче «Сатурн-2» — «Волга» Тверь случилась заваруха. Судья Матюнин назвал Гаджибекова, игрока «Волги», «черножопым», да еще на три буквы послал. С помощью видеозаписи и опроса свидетелей мы это дело разобрали, вызвали Матюнина, объявили, что дисквалифицируем на год. За оскорбительные и националистические высказывания. Но судья явился с адвокатом, который все наши доводы разбил в пух и прах. Даже Алханова, зама министра юстиции, на лопатки положил!

— Ловко.

— Чтобы избежать подобных ситуаций, я и привлек к работе адвокатов. Они полностью поддержали наше решение, что ошибки некоторых игроков «Торпедо» в матче со «Спартаком» из Нальчика носят преднамеренный характер. Мы даже выяснили, как деньги передавались!

— Ну и как?

— Через сканер, который просвечивает багаж в аэропорту. На камерах четко видно — спартаковский администратор кладет на ленту чемоданчик, а забирает его футболист «Торпедо». Который потом поделился с тремя товарищами по команде.

— Много в чемоданчике было?

— Не помню. Да и неважно. Главное, доказали — игра была продана. То же самое с матчем «СКА-Энергия» — «Торпедо» Владимир. Там и сумма, которую Хабаровск заплатил за победу, известна.

— Сколько же?

— 4 миллиона рублей, если мне память не изменяет. Евгений Дурнев, тренировавший команду из Владимира, рассказал нам, что сдавать игры заставлял вице-губернатор. Потому что из ФНЛ вылетали, денег на содержание клуба не было. Гендиректора «СКА-Энергии», который проигнорировал наше заседание, мы хотели отстранить от работы. Толстых не позволил. Это, кстати, одна из причин, почему он разогнал наш комитет.

— Была и другая?

— «Амкар» — «Анжи». Толстых был уверен — пермяки сдали игру. Сказал: «Я такие вещи сразу просекаю, всю жизнь с договорняками борюсь...»

— Факты привел?

— Нет. В том-то и дело. Мы досконально разобрали матч и пришли к выводу — команды играли честно. Толстых это не понравилось. Заявил, что мы предвзято отнеслись к расследованию. Назначил новое. Рабочая группа под руководством Мейтина полтора месяца все изучала. Люди летали в Пермь, Махачкалу, общались с футболистами, тренерами... Вердикт тот же — чисто. Параллельно свое расследование проводила пермская прокуратура. И оттуда пришел ответ — нет оснований подозревать договорной характер матча. Но Толстых все равно наш комитет расформировал. Я ему потом сказал: «Коля, ты больной человек...» А Бубнов орал на него так, что уши закладывало.

— Реакция Николая Александровича?

— Повернулся и убежал. Я не шучу!

— Он в самом деле больной?

— Мне кажется, да. Шизик. Реально проблемы с психикой. Бывало, сидим в его кабинете. Звонок. Что-то не то сказали. Толстых вскакивает, лицо перекошено. По креслу ногой ба-бах! Скривится от боли и второе уже рукой на пол швыряет. Ужас! В такие минуты Колю лучше не трогать, дать успокоиться. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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