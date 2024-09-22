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Кавазашвили: «Каждый легионер, который приходит в «Спартак», должен советовать стилю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о причинах спада красно-белых во время работы Гильермо Абаскаля в клубе.

«Когда Абаскаль появился в «Спартаке», то его поступки по коллективной игре атакующего стиля с использованием наших доморощенных футболистов кроме Промеса принес результат. Дошло до того, что команда первый круг сыграла просто великолепно, я даже удивился, давно не видел такую игру «Спартака».

После первого круга начали появляться легионеры. Я не знаю, кто их захотел привести, но Абаскаль уже начал менять российских футболистов и начал разбавлять легионерами. А их нужно учить! Каждый легионер, который приходит в «Спартак», он должен советовать стилю, ведь у команды свой стиль. Когда приходит пусть и хороший футболист из Европы, Америки или ещё откуда-то. Игрок должен соответствовать уровню «Спартака», чтобы перестроиться нужно время, и вот началось нарушение этой связки.

Получилось так, что он то ничего, то опять проваливается. Потому что легионер не справляется выполнять те функции, которые нужны спартаковской команде», – цитирует Vprognoze.ru Кавазашвили.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Зенит – Факел
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 - : -
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Спартак

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Зенит

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Локомотив

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Муталип Алибеков

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