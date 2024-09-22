Кавазашвили: «Каждый легионер, который приходит в «Спартак», должен советовать стилю»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о причинах спада красно-белых во время работы Гильермо Абаскаля в клубе.

«Когда Абаскаль появился в «Спартаке», то его поступки по коллективной игре атакующего стиля с использованием наших доморощенных футболистов кроме Промеса принес результат. Дошло до того, что команда первый круг сыграла просто великолепно, я даже удивился, давно не видел такую игру «Спартака».

После первого круга начали появляться легионеры. Я не знаю, кто их захотел привести, но Абаскаль уже начал менять российских футболистов и начал разбавлять легионерами. А их нужно учить! Каждый легионер, который приходит в «Спартак», он должен советовать стилю, ведь у команды свой стиль. Когда приходит пусть и хороший футболист из Европы, Америки или ещё откуда-то. Игрок должен соответствовать уровню «Спартака», чтобы перестроиться нужно время, и вот началось нарушение этой связки.

Получилось так, что он то ничего, то опять проваливается. Потому что легионер не справляется выполнять те функции, которые нужны спартаковской команде», – цитирует Vprognoze.ru Кавазашвили.