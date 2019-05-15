"Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования РФС

"Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020. Об этом сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

По его словам, если пройти лицензирование для участия в Олимп-ФНЛ не удастся, у клуба будет еще один шанс сохранить профессиональный статус - подать заявку на участие в Олимп - ПФЛ по внештатной процедуре.

Клуб ранее лишился шансов на сохранение места в РПЛ в следующем сезоне.

- Заявку "Анжи" на лицензирование на сезон-2019/2020 комиссия рассматривала во вторник, - цитирует ТАСС Агарагимова. - Мы понимали, что эту процедуру с первого раза не пройдем, сейчас у нас есть срок до конца мая для апелляции. Чтобы заявить клуб для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) до конца месяца, мы должны погасить в первую очередь футбольные долги - это задолженности по зарплатам перед футболистами и тренерами, а также сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне. То есть мы должны понимать, кто будет спонсором и в каком размере.

Этот срок истечет в конце июня. Для участия в ПФЛ мы также должны понимать, как расплатимся с футболистами и из каких источников будем формировать бюджет.