"Анжи" может заявиться в ПФЛ на следующий сезон

Генеральный директор "Анжи"​ Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб намерен пройти внештатную процедуру лицензирования для заявки на участие в Олимп-ПФЛ. Ранее стало известно, что махачкалинский клуб отозвал апелляционную жалобу на решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ.

– Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию, необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон, – цитирует Агарагимова ТАСС. – Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ – это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше.

Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту – план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.

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