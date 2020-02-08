Анюков удален в товарищеском матче за стычку с соперником

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Нефтехимика». Он был удален с поля за стычку с соперником.

По договоренности между командами удаленного игрока можно было заменить.

16' Анюков получает прямую красную после стычки с игроком «Нефтехимика». По договоренности между командами удаленного игрока можно заменить. #КрыльяНефтехимик — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 8, 2020

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Анюков уже попадал в схожу ситуацию. В матче 13-го тура против «Оренбурга» (1:0) между представителями обеих команд случился массовый конфликт, в результате которого красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, а также главные тренеры команд Миодраг Божович и Владимир Федотов.