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Анюков удален в товарищеском матче за стычку с соперником

12:25
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Нефтехимика». Он был удален с поля за стычку с соперником.

По договоренности между командами удаленного игрока можно было заменить.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Анюков уже попадал в схожу ситуацию. В матче 13-го тура против «Оренбурга» (1:0) между представителями обеих команд случился массовый конфликт, в результате которого красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, а также главные тренеры команд Миодраг Божович и Владимир Федотов.

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