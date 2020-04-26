Антон Шунин: «У нас с друзьями есть правило: никто не общается на тему футбола»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Было несколько вариантов, где находиться во время карантина, — приводит слова Шунина официальный сайт РФС. — Думали остаться в съемной квартире в Москве, но понимали, что возможности выходить на улицу не будет. Можно было поехать к родителям за город, но в итоге решили переместиться к себе на дачу. Дом находится в 130 километрах от Москвы: не слишком близко, зато безлюдно и очень уютно. Красивые места поблизости, река Волга — можно выйти и прогуляться. В плане спорта также проще: я бегаю в лесу по 10 километров, тренируюсь на площадке у дома, у меня есть набор тренажеров.

?Здесь живет много моих друзей, у нас большая компания — когда не было карантина, мы часто собирались вместе. Причем есть правило: никто не общается на тему футбола. Это важно для меня: я могу отвлечься и просто провести время со своей семьей и друзьями. Часто выбираемся на пикники. Берем обычную еду — сосиски, хлеб, горчицу. Весь кайф не в том, чтобы поесть каких-то деликатесов, а самому найти дрова, разжечь костер, насладиться тишиной, природой, почувствовать себя на необитаемом острове. Запомнилось, как мы тут отмечали Новый год. Накануне праздника поехали к друзьям, забрали у них большую ёлку и отвезли на Волгу. Сделали во льду лунку, установили ёлку и договорились, что каждый привезет с собой игрушки. Украсить не вышло. Было ветрено и холодно, а дерево большое — залезать на стремянку было не слишком безопасно. Тогда мы решили взять подсветку и использовать ее для украшения. Получилось очень красиво!