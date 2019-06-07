Антон Шунин: "Если будешь себя беречь на поле, то ничего хорошего не выйдет"

Вратарь сборной России и капитан "Динамо" Антон Шунин в интервью "Известиям" признался, что ведет переговоры о новом контракте с клубом. Также он добавил, что беречь себя на поле нельзя.

– У семи футболистов "Динамо", включая вас, истекают контракты. Это сказывалось на игре команды?

– Лично у меня такое впервые в карьере. Раньше я всегда продлевал соглашение как минимум за год до его окончания. У всех разные ситуации, но при этом все ждут какого-то решения и не понимают, как сложится их дальнейшая карьера. Я со свой стороны постарался отключиться от контрактных дел и думать только о футболе. Понимал, что никак не могу повлиять на ситуацию с продлением. Когда идет смена руководства, неизвестно вообще ничье будущее в клубе: ни тренерского штаба, ни трети состава. Надо было хорошо играть, а дальше будь что будет.

– Не было ощущения, что кто-то из игроков пытался поберечь себя, боясь получить травму перед истечением контракта?

– Скажем так, я со своей стороны старался этого не допускать как капитан команды. На тренировках всегда требую от партнеров максимум. Надеюсь, что и от меня будут требовать по полной. Всегда надо действовать на пределе своих возможностей и стараться даже не думать о травмах. У меня однажды была такая ситуация. В переходном сезоне-2011/12 я отыграл все матчи в 2011 году и подумал, что главное – не получить травму в заключительном туре. В итоге получил повреждение плеча и лечился весь отпуск и сборы. Мысли материализуются, нельзя думать о плохом. А если будешь себя беречь на поле, то ничего хорошего не выйдет – профессиональный спорт этого не прощает.

– Вернемся к вашему контракту. Он закончился?

– Заканчивается в конце июня.

– Новый так и не подписан?

– Нет, но переговоры идут. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, всё закончится хорошо.

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