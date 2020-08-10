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Антон покинул «Крылья Советов»

10 августа 2020, 15:42
Паул Антон. Фото ФК "Крылья Советов"
Паул Антон. Фото ФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон покинул клуб, сообщается на официальном сайте самарцев.

— Пришло время сказать «Крыльям» до свидания, но сначала я хотел бы поблагодарить всех за каждый момент, который я провел в этом клубе, в этом городе, — цитирует Антона официальный сайт клуба. — Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре, даже когда результаты были не такими, которые мы ждали. Это часть футбола. Я горжусь тем, что был частью «Крыльев Советов». Хочу попросить вас поддерживать команду еще сильнее, чем в прошлом сезоне, и помочь команде вернуться в РПЛ — туда, где должны играть «Крылья Советов». Всего наилучшего, «Крылья»!

В минувшем сезоне Антон провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18216

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