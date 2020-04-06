Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук принял эстафету форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Миранчук сделал 55 раз.

Антон Миранчук принял участие в челлендже Роналду (1/2) pic.twitter.com/Td4ZN6Heci — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 6, 2020