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Антон Миранчук принял участие в челлендже Роналду

08:20
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук принял эстафету форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Миранчук сделал 55 раз.

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