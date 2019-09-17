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Антон Миранчук перенес операцию

17:15
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Миранчук вернется с командой в Москву после встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра пройдет завтра, 18 сентября. Точные сроки реабилитации 23-летнего футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел 9 матчей за «Локомотив», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Байер — Локомотив

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20890

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