Антон Миранчук перенес операцию

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Миранчук вернется с командой в Москву после встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Игра пройдет завтра, 18 сентября. Точные сроки реабилитации 23-летнего футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел 9 матчей за «Локомотив», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей