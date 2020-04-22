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Антистрессовая терапия от Дзюбы. Форвард принял вызов Игнашевича

22 апреля 2020, 23:59
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новое видео в Instagram.

На видео он и его супруга Кристина отвечают на вопросы, указывая пальцами на себя или жену/мужа с закрытыми глазами перед камерой, ни говоря ни слова. Футболист поучаствовал в челлендже, приняв вызов старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и его супруги Натальи.

— Приняли участие в антистрессовой терапии от Сергея Игнашевича и Натальи Игнашевич, — говорится в сообщении.

Дзюба бросил вызов Ярославу Ракицкому, Джано Ананидзе, Магомеду Оздоеву, а также телеведущему и журналисту Роману Емельянову.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/B_S341KhTC9/

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