Анри Хагуш: «Надеюсь, «Арсенал» обыграет «Зенит» и начнет победную серию»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш выразил надежду, что его команде удастся обыграть «Зенит». Этот матч состоится в рамках 16-го тура чемпионата России.

— С «Зенитом» мы сыграем дома — при наших болельщиках, и это должно нам помочь, — цитируют Хагуша «Известия». — Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию.

Матч «Арсенал» — «Зенит» начнется в 14.00 по московскому времени.

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