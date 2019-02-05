Анри Хагуш: "Кубок - самый быстрый, прямой путь в еврокубки для "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш рассказал, что Олимп-Кубок России - самый быстрый и прямой путь в еврокубки для тульского клуба. Он также отметил, что не стоит расслабляться после первой четвертьфинальной игры с "Оренбургом".

– Как "Арсенал" меняется при Игоре Черевченко? Чем команда будет удивлять этой весной?

– Самое главное – побеждать. Принципы в целом остаются прежними – владение мячом, его контроль и контратаки. Игры все покажут.

– Ваш ориентир в чемпионате понятен. А что скажете про Кубок?

– Это шанс – самый быстрый, прямой путь в еврокубки. У нас впереди ответная четвертьфинальная игра с "Оренбургом". Легко не будет. Так что не стоит расслабляться после первой игры.

– В чемпионате "Зенит" – лидер, "Краснодар" совсем рядом, недалеко ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Кто возьмет титул?

– Мне больше всех понравилась игра "Краснодара". Думаю, он фаворит.

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