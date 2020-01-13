Анри Хагуш: «Килограммы в отпуске не набрал. Даже сбросил»

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о том, как провел отпуск. В текущем сезоне из-за травмы футболист провел всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.

— Килограммы за время отпуска не набрал. Наоборот — скинул. Всегда если что-то набираю, то потом быстро сбрасываю. Отдыхал дома, в Абхазии, с родными и близкими, рассказал Хагуш. — Сейчас все мысли уже о возобновлении сезона. Пауза получилась очень длинная, поэтому хочется побыстрее начать тренировки. С тренером пока еще не разговаривал, когда полетим на сборы, тогда и пообщаемся.

— Программу, которую вам дали на время отпуска, полностью выполнили?

— За столом все выполнил (смеется).

— Футбол смотрели во время отдыха?

— В Абхазии не смотрю телевизор.

— А вчера финал Суперкубка Испании?

— Да. Я же вчера уже в Москве был. Ни за кого не болел, потому что переживаю за «Барселону». Кто ее должен возглавить? Считаю Гвардьола. (Елена Григорьевская)