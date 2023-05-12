Анохин: «Наш контракт с РФС рассчитан на четыре года»

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с РФС.

— В 2022-м ваша букмекерская компания заключила контракт с РФС на один год с возможностью продления еще на три. Когда эта опция будет активирована?

— Нет-нет, контракт изначально рассчитан на четыре года. С единственной оговоркой — в случае возвращения наших клубов в Европу мы пересматриваем некоторые условия и формат Кубка России. Пока к этому нет предпосылок. Так что на ближайший сезон в рамках общего контракта просто подписали дополнительное соглашение, где уточняется график платежей и количество матчей, которые покажет в прямом эфире федеральный спортивный телеканал.