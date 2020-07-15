Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как относится к трансферным слухам о себе. По информации СМИ, к хавбеку проявляет интерес ряд европейских клубов, включая чемпиона Италии «Ювентус».

— Стал меньше следить за трансферными новостями, — сказал Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Стал отдаленнее от этого всего. Но, конечно, до меня доходят все эти новости. В целом в России мало наших игроков, которые уезжают за границу. Поэтому интересы и предложения вызывают у нас такой ажиотаж.

Пару дней назад разговаривал с Федей (Смоловым). Он сказал, что готов подсказать мне. Пока ничего не конкретизировали.

— У вас есть вопрос, почему на вас такой спрос?

— Наверное, у скаутов есть свое видение. Думаю, люди все видят и понимают, что я могу прогрессировать. Конечно, при этом нужна хорошая статистика.

— Пересказали разговоры агентов. Говорят: у Миранчука предложение из Англии, говорит: «Нет, это не мой чемпионат не поеду». Предложение из «Ромы» — «нет, что это за клуб, не поеду». «Фиорентина» — «не знаю, город нравится, клуб не очень». Правда такой выбор?

— Это вызывает смех. Я просто говорю свои желания. Я хотел бы играть за границей, получается, я сам себе противоречу? Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется — уеду. Нет — буду расти здесь.