Анджелкович считает, что Иванович бы и сейчас пригодился сборной Сербии

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович в интервью «Известиям» отметил, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович играет на высоком уровне. По его мнению, он мог бы пригодиться сборной Сербии.

— За «Зенит» выступает ваш соотечественник Бранислав Иванович, у которого этим летом заканчивается контракт. Есть слухи, что он может вернуться в Сербию. Что думаете о его перспективах?

— Бано я хорошо знаю. Он много лет играл в Англии. Все думали, что он уже наигрался там и едет в «Зенит» доигрывать. Но в России Иванович показывает настоящий топ-уровень, стал капитаном команды. Наверное, смешно это говорить про человека, который 10 лет провел в «Челси», но я очень доволен тем, как он сейчас выглядит на поле, как он играет. Ничего не знаю насчет его возвращения в Сербию — это всё слухи. Но, конечно, все были бы рады видеть его на родине — например, в «Црвене Звезде». Правда, сейчас это лишь разговоры. Могу только сказать, что он до сих пор выступает на очень высоком уровне. Мог бы и сейчас играть в сборной.