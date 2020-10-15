Андрей Тихонов прокомментировал возможное назначение в «Астану»

Легенда «Спартака», экс-главный тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» новость о возможном назначении на пост главного тренера «Астаны».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 49-летний специалист близок к возобновлению тренерской карьеры в клубе из Казахстана.

— Пока неизвестно, — сказал Тихонов «СЭ». — Ведутся переговоры. Остальное комментировать пока не могу. (Константин Колмаков)

Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», специалист покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.