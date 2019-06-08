Андрей Тихонов - о расширении РПЛ: "Играть должны клубы, где есть стадионы ЧМ"

Экс-полузащитник "Спартака", а ныне тренер Андрей Тихонов прокомментировал возможное расширение премьер-лиги до 18 команд.

– Как относитесь к расширению РПЛ?

– Я считаю, что нижняя часть таблицы после расширения будет болтаться и шарахаться. Им без разницы будет результат. Вот, в "Сочи" сделали команду, хоть искусственно, о сделали. Сделайте так же в "Мордовии", в "Нижнем", и в "Балтике". Чтобы был нормальный футбол на нормальных стадионах. Тогда и наш футбол будет смотреться по-другому.

А мучиться на старых стадионах, с командами, которые будут писать письма президенту и просить денег не нужно. Нет денег – играете в ФНЛ, если нет денег на нее – в ПФЛ, нет вопросов. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр