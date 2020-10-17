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Андрей Тихонов: «Кокорин не выглядит лидером «Спартака»

21:30
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Главный тренер «Астаны», бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру футболистов красно-белых Александра Кокорина и Виктора Мозеса в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (3:2). Кокорин реализовал пенальти, забив первый мяч за красно-белых, Мозес дебютировал в новой команде.

— Кокорина я увидел несколько раз: когда забил пенальти, когда радовался голу и когда его заменяли, — сказал Тихонов в эфире «Матч премьер». — Сейчас он не выглядит лидером в группе атаки. Сейчас главную роль играют Понсе и Ларссон.

Что касается Мозеса, давайте посмотрим. Это далеко не Малком. Нужно время. Он вышел с корабля на бал. Мало времени, тяжело ждать от него что-то сверхъестественное.

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