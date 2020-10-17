Андрей Тихонов: «Кокорин не выглядит лидером «Спартака»
Главный тренер «Астаны», бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру футболистов красно-белых Александра Кокорина и Виктора Мозеса в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (3:2). Кокорин реализовал пенальти, забив первый мяч за красно-белых, Мозес дебютировал в новой команде.
— Кокорина я увидел несколько раз: когда забил пенальти, когда радовался голу и когда его заменяли, — сказал Тихонов в эфире «Матч премьер». — Сейчас он не выглядит лидером в группе атаки. Сейчас главную роль играют Понсе и Ларссон.
Что касается Мозеса, давайте посмотрим. Это далеко не Малком. Нужно время. Он вышел с корабля на бал. Мало времени, тяжело ждать от него что-то сверхъестественное.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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