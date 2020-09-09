Андрей Талалаев: «Сказал, что «Крылья» не будут последними, и они ими не стали»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, почему ушел из «Крыльев Советов», которые возглавлял с 28 июня по 25 июля 2020 года. Самарский клуб с 15-го места вылетел в ФНЛ.

— Я был убежден, что тот игровой ансамбль, который был собран в «Крыльях Советов», готов был решать совсем другие задачи, а не борьба за выживание, — сказал Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Когда «Крылья» оказались на последнем месте, мне поступило предложение, несмотря на то, что очень короткий срок оставался для того, чтобы совершить чудо. Если бы был еще какой-то определенный этап подготовки, чтобы переформатировать команду, можно было бы выступить еще успешнее.

То, что мы не будем последними, у меня не было сомнений. Я никогда не обманываю ни футболистов, ни руководителей. Я сказал, что «Крылья» не будут последними, и они ими не стали.

Главными причинами ухода из «Крыльев» стали личные амбиции работать на уровне премьер-лиги и несовпадение понимания ситуации, которая сложилась в клубе, с планами и амбициями руководителей. В «Крыльях» намечалось омолаживание состава, а для этого нужно иметь время для их развития, то есть нужен хороший календарь. Проанализировав календарь, я сказал, что решать одновременно две задачи я не могу. Если задачу по сохранению прописки в РПЛ была решаема, то выход снова в премьер-лигу на том этапе, на котором сейчас находятся «Крылья», нереально. Я прогнозировал, что до декабря «Крылья» будут в середине таблицы ФНЛ.