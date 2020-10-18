Андрей Талалаев: «Ростов» опасен непредсказуемостью»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что не понимал, по какой тактике будет играть «Ростов».

«Ростов» опасен непредсказуемостью, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Скорее всего, в непонятном состоянии находятся игроки. Очень непредсказуем «Ростов». Есть много тактических нюансов, к которым нужно подстраиваться. Будем быстренько перестраиваться».