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Андрей Талалаев: «Ростов» опасен непредсказуемостью»

18:55
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что не понимал, по какой тактике будет играть «Ростов».

«Ростов» опасен непредсказуемостью, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Скорее всего, в непонятном состоянии находятся игроки. Очень непредсказуем «Ростов». Есть много тактических нюансов, к которым нужно подстраиваться. Будем быстренько перестраиваться».

Ростов — Ахмат

 

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