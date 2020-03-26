Андрей Мостовой: «Не знаю, видят ли меня в «Зените»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой рассказал, где начнет следующий сезон. Он выступает за дебютантов РПЛ на правах аренды из «Зенита».

— Конечно, я задавался этим вопросом, — цитирует Мостового «Спорт день за днем». — Но у меня действующий контракт с «Зенитом», лишь летом нам предстоит принять какое-то совместное решение. Я не знаю, видят ли меня в петербургской команде. «Зенит» — топ-клуб, понятно, что всем, в том числе мне, хочется играть на самом высоком уровне, но «Сочи» — тоже очень сильная команда. Если бы мы играли в этом составе с самого начала сезона, уверен, боролись бы за первые места. Мое будущее? Не все зависит от меня.

Посмотрим, как будет складываться ситуация. Может, в «Сочи» меня не захотят больше видеть! (Смеется.) В любом случае после окончания чемпионата я вернусь в Санкт-Петербург. А там не знаю, что мне скажут. Думаю, многое будет зависеть от моей игры. Главное, проявлять себя с наилучшей стороны и помогать «Сочи» добиваться результата.