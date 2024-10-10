Андрей Мостовой: «Коваленко надо окрепнуть ментально, чтобы вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, что нужно сделать Александру Коваленко, чтобы в будущем вернуться в петербуржскую команду.

— Почему у Коваленко не получилось в «Зените»?

— На его позиции играют очень сильные и качественные футболисты, огромная конкуренция. Я ему много чего говорил лично на этот счет. Думаю, не стоит это выносить на публику. Он все знает.

— Веришь в то, что он еще может заиграть за «Зенит»?

— Ему нужно окрепнуть. Окрепнуть не физически, не по-футбольному, а в голове.

Оренбургский клуб объявил о трансфере Коваленко 16 августа. Утверждается, что сумма сделки составила 2 миллиона евро, при этом у «Зенита» сохраняется право обратного выкупа.

21-летний полузащитник является воспитанником «Чертаново», также он выступал за «Крылья Советов» и «Сочи». Игроком «Зенита» полузащитник стал летом 2023 года и провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Дарик Агаларов