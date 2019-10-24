Известный журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов считает поделился ожиданиями от рассмотрения апелляции в Мосгорсуде.

— Здесь, как и в футбольном матче все непредсказуемо. Мы уповаем на нашу общую победу, но, возможно, еще не находимся даже в середине процесса, — сказал журналист.

Напомним, что в июне во время матча «Спартак» — ЦСКА на турнире в Австрии Малосолов опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором употребил в отношении форварда красно-белых Луиза Адриану слово «обезьяна». Через некоторое время Малосолов удалил пост. Однако «Спартак» подал заявление в прокуратуру, считая, что журналист совершил публичные действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам расы (статья 20.3.1 Административного кодекса РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В итоге 27 сентября Перовский районный суд признал Малосолова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.