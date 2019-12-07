Андрей Кобелев: «Динамо» способно побороться за условное шестое место"
06:30
Экс-футболист «Зенита» и бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» отметил, что бело-голубые могут побороться в этом сезоне за 6-е место в чемпионате России.
— Какими вам видятся перспективы нынешнего «Динамо»?
— Впереди длинная зимняя подготовка. Но в целом с таким составом бело-голубые способны побороться за условное шестое место. Может быть, и за пятое. (Виталий Айрапетов)
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