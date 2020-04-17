Андрей Канчельскис: «На месте Чалова настоял бы на трансфере в «Кристал Пэлас»

Известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, много лет отыгравший в Англии, рассказал о своем отношении к возможному переходу нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

— Летом Федор Чалов едва не уехал из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Как бы он там смотрелся?

— Это достойный клуб из Лондона с богатыми традициями. Тренирует его Рой Ходжсон, у него хороший подбор исполнителей. Я на месте Федора настоял бы на трансфере, ведь ЦСКА и АПЛ — два совсем разных мира. В свое время я рискнул, ведь в Донецке великолепно себя чувствовал. У меня была двухкомнатная квартира, мне дали «Волгу» и в день я получал больше, чем в «МЮ». В итоге мой риск оправдался.

Напомним, «Кристал Пэлас» делал предложение ЦСКА по Чалову в августе 2019 года, но армейцы ответили отказом. (Евгений Белоусов)

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