Андрей Федун: "Футбол "Спартака" при Кононове стал интереснее"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун считает, что команда стала играть в более интересный футбол при Олеге Кононове.

– Кононов в начале своей спартаковской карьеры говорил, что ему надо четыре месяца на постановку игры. Они прошли, вы видите прогресс?

– Да, вижу. Футбол стал интереснее, очень мало передач поперек. Другое дело, чуть-чуть не хватает – может Фернанду, может еще кого-то. Кто-то до конца не раскрылся, кто-то зажат. К тому же много молодых в составе появилось.

Сейчас представляется, что есть два развития событий – либо это "чуть-чуть" превратится в хороший и мощный коллектив, способный творить чудеса, либо все рассыплется и развалится. Сложный вопрос. Есть такие специалисты, как Юрий Палыч (Семин. – Прим. "СЭ"), которые потихоньку год за годом выстраивают что-то, но "Спартак" – не та команда, здесь ни у кого нет столько времени. При этом, надеюсь, что все получится, и мы станем клубом-легендой. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.