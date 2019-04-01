20:36 | Футбол — РПЛ

Андрей Ещенко: "Спартак" будет чемпионом! Ещенко выздоровеет и все"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью YouTube-каналу ФУХ выразил уверенность, что красно-белые станут чемпионами России в этом сезоне. В настоящее время он восстанавливается после операции на крестообразной связке. 

- Чье чемпионство вас меньше огорчит - "Зенита" или ЦСКА?

- Так мы будем чемпионами! Сейчас Ещенко выздоровеет и все!

"Спартак" в таблице идет на пятом месте, отставая от "Зенита" на 8 очков.

Опрос

"Спартак" - участник гонки за золотом в чемпионате-2018/19?
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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=5PFgldNbLbc

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