Андрей Ещенко: «Постебали Урунова, сказали, что помимо ЦУМа еще есть ГУМ»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде отреагировали на роскошные покупки новичков команды, полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.

— Ваш партнер по команде Александр Кокорин купил несколько автомобилей «Роллс-Ройс» и «Оку» с номерами «Р009». Как относитесь к подобного рода приобретениям? — вопрос Ещенко.

— Если нравится и хочется — почему нет? — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Не надо считать другие деньги. Может, у него мечта была о такой машине с такими номерами?

— Остон Урунов не успел приехать в «Спартак», а уже закупился брендовыми вещами. Много шутили над ним в команде?

— Потравили, постебали его. Сказали, что помимо ЦУМа есть еще ГУМ, так что у него еще все впереди.