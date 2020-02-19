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Андрей Ещенко — о переходе Смолова в «Сельту»: «Федя — красавчик! Рад за него»

07:45

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Известиям» отметил, что рад за нападающего Федора Смолова, который перешел в «Сельту»?. Также он добавил, что если бы ему поступило бы предложение из Европы, принял его.

— Этой зимой Федор Смолов, с которым вы играли в «Анжи» и сборной, перешел в испанскую «Сельту». Вас удивило его решение?

— Федя — красавчик! Рад за него. Написал ему сообщение, но пока не отвечает, жучара. Он давно хотел попробовать себя в Европе. Пусть пробует. Сейчас он по сути играет во второй лиге мира после чемпионата Англии. Сыграет с «Барселоной», Месси повозит или тот его. Удачи ему. Надеюсь, проявит себя.

— Для Смолова этот трансфер — риск?

— Если только его в сборную не вызовут. Но это, наверное, надо было с главным тренером национальной команды обсуждать. Если сам Федя этого хотел, надо было ехать.

— У вас в карьере когда-нибудь была возможность уехать в Европу? Или, может, хотя бы думали об этом?

— Если бы было конкретное предложение, я бы уехал. Когда я еще за киевское «Динамо» играл, шли какие-то разговоры, но ничего серьезного.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/977284/sevastian-terletckii/posle-razryva-krestov-krichal-v-podushku-po-nocham

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