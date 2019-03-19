Андрей Дикань: "С Карпиным у меня не было конфликта"

Экс-футболист и бывший голкипер "Спартака" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным, который возглавлял красно-белых с 2012 по 2014 год, когда там выступал вратарь.

Дикань играл за "Спартак" с 2010 по 2014 год. Провел за москвичей 90 игр. 41-летний спортсмен завершил карьеру в июле 2016 года.

– Почему-то многие уверены, что у меня с Карпиным случился конфликт... Как на духу – ничего подобного! Просто Валерий Георгиевич считал, что сегодня для вратаря главное – игра ногами. Исходя из этого, сделал выбор в пользу Песьякова. Все.

Он сказал мне открытым текстом: "Хочешь – уходи. Хочешь – оставайся, тренируйся". На Карпине жизнь не заканчивается. Поэтому не позволял себе работать спустя рукава. Продолжал вкалывать на тренировках так, словно ничего не произошло. Я не хотел завершать карьеру. Надеялся, еще пригожусь – не "Спартаку", так другому клубу. Не ошибся!

Повторяю, к Карпину у меня претензий нет. Был бы сильнее – в запасе не сидел бы. Сто процентов! Но я из поколения вратарей, которых не учили играть ногами. Сейчас-то этому с детства уделяют огромное внимание. А мне приходилось судорожно наверстывать упущенное. Вы же видите, в каком направлении футбол движется. Сегодня вратари в основном играют ногами, в руки мяч все реже берут. Так что Карпин четко тенденцию уловил, – сказал Дикань. (Александр Кружков)

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