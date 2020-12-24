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Андрей Аршавин: «Нравится ли мне игра «Зенита»? Со «Спартаком» великолепно играли»

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Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, нравится ли ему игра команды.

«Нравится ли мне игра «Зенита»? Ну, со «Спартаком» великолепно играли, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — А этот стиль, очень простой, конечно, нет. Конечно, мне хотелось бы, чтобы, «Зенит» играл в искрометный, атакующий футбол. Но с этими футболистами это оптимально то, во что «Зенит» может играть».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tCs6O_MiSl4

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