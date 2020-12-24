Андрей Аршавин: «Нравится ли мне игра «Зенита»? Со «Спартаком» великолепно играли»

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, нравится ли ему игра команды.

«Нравится ли мне игра «Зенита»? Ну, со «Спартаком» великолепно играли, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — А этот стиль, очень простой, конечно, нет. Конечно, мне хотелось бы, чтобы, «Зенит» играл в искрометный, атакующий футбол. Но с этими футболистами это оптимально то, во что «Зенит» может играть».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.