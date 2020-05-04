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Андрей Аршавин: «Люди на стройки ходят, почему на футбол не могут?»

4 мая 2020, 23:38
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу возобновления сезона на фоне пандемии коронавируса.

— Если футболистам сейчас сказать: вы играете и получаете 100 процентов или не играете и 40 отдаете, то 99 процентов выберут играть, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — Потом чемпионат начнется, у кого-то будет коронавирус — и что? Риски все равно останутся. Если начинать чемпионат, значит люди взяли на себя определенные риски.

Чемпионат Германии через две недели должен возобновиться. В «Кельне» три человека заразились, что поделать? В любой профессии люди, которые ходят сейчас на работу, рискуют заразиться. В Германии даже некоторые фабрики не закрывали. Почему люди на стройки ходят, а на футбол, где меньше народа, не могут ходить?

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