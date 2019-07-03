Анатолий Мещеряков: "У Семина и Кикнадзе конфликт? Это бред сивой кобылы"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин находится в конфликте с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

- Это бред сивой кобылы, - сказал Мещеряков. - Те, кто хочет видеть в "Локомотиве" дойную корову, кто хочет помутить воду и что-то от этого получить - тоже не дождутся. Никому не удастся развалить команду и вбить клин между руководителями - не старайтесь, этого не случится никогда. Прежде, чем что-то читать, думайте, кому это выгодно. (Иван Торопцев)

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