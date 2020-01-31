Анатолий Мещеряков: «Смолов приносил огромную пользу клубу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался в адрес нападающего Федора Смолова. Он отметил, что форвард приносил огромную пользу клубу.

Вчера стало известно о переходе Смолова в «Сельту». Он будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.

— Почему у Смолова далеко не все получилось в «Локомотиве»?

— С чего вы взяли, что у его не получилось? Он приносил огромную пользу клубу. Если все считают, что польза заключается исключительно в забивании голов, то...

— Но статистика вещь упрямая.

— Многое еще зависит от того, какие задачи ставит перед игроком тренер. Федя принес пользу команде.

— На сколько процентов его трансфер из «Краснодара» себя оправдал?

— Я точно не мензурка. А в чем будем мерить?

— В его КПД.

— Отлично. В футбол играет команда. Смолов нам помогал добиваться результата. Какие места мы занимали при Федоре? Какие трофеи завоевали? Вот вам и ответ. Можно быть звездой, но твоя команда ничего не добивается. У нас обратный пример.

— Смолов ушел из-за сложных отношений с Юрием Семиным?

— Иногда мне рассказывают о том, что я думаю, люди со стороны... Они знают про все лучше меня.

— У Смолова не было проблем с тренером?

— На мой взгляд, у нас в команде одна из самых хороших внутренних атмосфер в лиге. (Виталий Айрапетов)

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